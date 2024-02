Elezioni europee, Arianna Meloni: "Non mi candido, Giorgia sarebbe valore aggiunto"

"Non sono il segretario, mi raccomando. Chiariamolo subito. Il segretario nel nostro statuto non c'è, c'è il presidente ed è Giorgia Meloni". Lo precisa in una intervista a Il Secolo d'Italia, Arianna Meloni, dirigente di Fdi e sorella della premier Giorgia. Un doppio "ruolo" che svolge senza imbarazzo e su cui ci scherza su: "io la sorella d'Italia? Se c'è l'Italia di mezzo come fa a dispiacermi, sono o no una patriota?". Ma è un ruolo ben definito e alle europee, ad esempio, dice di no: "penso di poter essere utile facendo altro. Invece se Giorgia decidesse di farlo sarebbe un valore aggiunto". E' vero - le viene chiesto - che in FdI non ci sono correnti? "E' vero. Il fatto che qualche gruppo magari si organizza per un candidato è normale, ma poi tutti si mettono al servizio del bene del partito. Io ho vissuto la fase di An in cui le correnti in pratica paralizzavano tutto". Fini le chiamò metastasi, "e aveva ragione".