"Siamo molto attaccati, pensano di farci saltare il sistema nervoso, tirano fuori parenti, antenati, ma non ci riusciranno, perché non abbiamo scheletri nell'armadio e perché lo facciamo solo perché ci crediamo. Le rinunce sono tante e non è facile in un periodo in cui non ti puoi fare neanche una passeggiata in centro con tua sorella. Questo percorso non lo stiamo facendo da soli perché dietro a noi c'è una grande comunità". Queste le parole di Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile nazionale adesioni e segreteria politica di Fdi. Le sue dichiarazioni arrivano dal congresso del partito che si tiene oggi a Firenze. Tanti i temi toccati, dall’immigrazione al made in Italy.