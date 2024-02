Foto Meloni a testa in giù, si dimette presidente del museo di Ostuni

Si è dimesso dalla carica di presidente del museo civico di Ostuni Luca Dell'Atti, al centro di una bufera politica dopo la pubblicazione sul suo profilo Instagram di una storia con una foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù , a ricordare l'esposizione del cadavere di Benito Mussolini. Anche il sindaco del Comune in provincia di Brindisi, Angelo Pomes, aveva annunciato "serie valutazioni" sul da farsi, dopo che i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia e di tutto il centrodestra avevano subito chiesto la rimozione di Dell’Atti dall’incarico. Lui aveva poi fatto mea culpa, porgendo a Meloni "scuse umane, sincere e sentite per l'immagine di pessimo gusto", precisando di averlo fatto "sull'impeto di una critica (poco attenta nelle modalità) sulle posizioni assunte dalla presidente del Consiglio con riferimento alla Giornata del ricordo". La foto era infatti accompagnata ad alcuni riferimenti alle foibe, oltre che alle polemiche per la questione mediorientale legate al Festival di Sanremo.

Le reazioni al post di Dell'Atti

Luigi Caroli, coordinatore regionale di FdI per la provincia di Brindisi, era stata la prima di una lunga serie di voci che si erano appellate per la rimozione dall'incarico di Dell’Atti, colpevole di un "gesto vergognoso di una gravità inaudita". Il sindaco di Ostuni era intervenuto sulla vicenda dicendosi dispiaciuto "dal punto di vista umano", perché consapevole delle "qualità professionali e culturali per le quali era stato individuato a presiedere un'istituzione tanto importante per la nostra città". E aveva parlato, dopo averlo incontrato, di Dell’Atti come di "una persona distrutta, rammaricata", annunciando già ieri che però ci sarebbero state "novità". Sul caso era intervenuto anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, evidenziando che chi "presiede un museo, sia esso statale, privato, diocesano o civico, come nel caso di specie, ha il dovere verso la comunità di non esprimere in alcun modo opinioni offensive e di rispettare le istituzioni".