Milei in Vaticano per incontrare Papa Francesco

Prima di entrare in piazza San Pietro il presidente argentino ha fermato il convoglio di auto in via della Conciliazione ed è sceso dalla macchina per scattare qualche foto con i pellegrini argentini. Tra i doni portati al Pontefice anche dulce de leche e biscotti al limone. In giornata Milei incontrerà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni

Il presidente argentino Javier Milei è arrivato in Vaticano per l'udienza privata con Papa Francesco e successivamente per i colloqui con la segreteria di Stato. Prima di entrare in piazza San Pietro Milei ha fermato il suo convoglio di auto in via della Conciliazione ed è sceso dalla macchina per scattare qualche foto con i pellegrini argentini. In giornata incontrerà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.