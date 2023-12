Dichiarazioni dei redditi dei politici, ecco chi guadagna di più

Ancora non sono state tutte pubblicate, perciò non è possibile stabilire chi abbia dichiarato di più tra i politici italiani. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, però, è in testa fra i senatori e fra i capi di partito di cui finora sono noti i guadagni. All'appello mancano ancora Antonio Tajani e Giuseppe Conte, rispettivamente Forza Italia e M5S