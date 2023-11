Matteo Renzi e Clemente Mastella si sono incontrati nelle scorse ore per fare, insieme, il punto della situazione in vista delle elezioni europee per le quali lavoreranno alla costruzione della lista “Il Centro”. "C'è stata una manifestazione reciproca d'interesse”, ha sottolineato il sindaco di Benevento all'Adnkronos. “Entrambi ci siamo trovati d'accordo sull'idea del Centro. Ora parte un percorso per mettere assieme e chiamare a raccolta tutti quelli che si riconoscono nella tradizione popolare, liberale".

Un progetto aperto non un nuovo partito

Si tratta di un progetto aperto, ma non di un nuovo partito. "Non è io che confluisco in Italia Viva. Lo schema è quello della Margherita", ha precisato ancora Mastella. Secondo entrambi la realizzazione di un'area di centro è "fondamentale e necessaria per la democrazia italiana senza porre alcun veto per chi ha la stessa idea e volontà".

Europee, Renzi: “Né Meloni né Schlein, al centro coi liberi e forti”

"Alle elezioni europee c'è il sistema proporzionale, e il proporzionale chiama il centro, i liberi e forti della tradizione cattolico-democratica, i riformisti. Chi non vuole Salvini né Conte, né Meloni né Schlein, può votare per noi". Questo, poi, il commento di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in vista della tornata elettorale europea.