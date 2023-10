"Se vogliamo fare la lista unitaria io ci sto, noi ci siamo. Se Calenda non è disponibile, faccia quello che crede, amici come prima" ha detto il leader di Italia Viva

"Se vogliamo fare la lista unitaria io ci sto, noi ci siamo. Se Calenda non è disponibile, faccia quello che crede, amici come prima". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi a Porta a Porta su Rai 1. Un chiaro invito al suo vecchio partner del Terzo polo in occasione della sua candidatura alle prossime elezioni europee.

Renzi: con Calenda non ho alcun problema personale

"Per capire chi è responsabile della rottura basta fare questa domanda: chi è che sarebbe disponibile a fare la lista domani mattina? Noi ci siamo". Quello tra Renzi e Calenda è un tira e molla senza fine, dopo la rottura dei due leader di Italia Viva e Azione dello scorso aprile. "Con Calenda non ho alcun problema personale. Anche se ha lasciato a metà un po' di cose, all'improvviso ha rotto la federazione del Terzo polo, di cui era presidente”. " Aggiunge: "Se Calenda non è disponibile, con tutto l'affetto per Calenda, che cambia idea una volta al mese , faccia quello che crede, se non vuol fare l'accordo amici come prima".