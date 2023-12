Meloni e Metsola, oggi l'incontro a Palazzo Chigi: i temi in agenda

I temi

Con l'incontro a Palazzo Chigi Metsola conclude un tour che l'ha portata nelle regioni italiane del Meridione da dove ha lanciato "un messaggio pro europeismo" e ha invitato i cittadini al voto in risposta agli attacchi di Matteo Salvini. Nei prossimi 5 anni andranno trovate "soluzioni sull'immigrazione, sull'ambiente, sulla politica digitale", ha detto la politica maltese spiegando la posta in gioco della prossima tornata elettorale. "Sono qui per fare un appello ai cittadini italiani a partecipare alle elezioni di giugno", un messaggio "pro europeista", ha aggiunto ancora da Catanzaro, poco prima di trasferirsi a Palermo dove si è concentrata invece sui migranti. Il Parlamento europeo continuerà a fare tutto il possibile per raggiungere un accordo sul nuovo patto di migrazione e asilo entro la fine di questa legislatura", ha assicurato. Ha parlato anche dell'accordo tra Italia e Albania ("bene parlare anche coi Paesi terzi"), così come delle posizioni da tenere sull'Ucraina ("dobbiamo rimanere fermi a sua difesa") e sul conflitto a Gaza ("la soluzione a due stati" può garantire una "pace a lungo termine"). Tutte questioni che saranno affrontate anche nel faccia a faccia a Palazzo Chigi. E su cui si registra una sintonia piena nonostante l'appartenenza a due famiglie politiche europee diverse per Meloni e Metsola, che i conservatori di Ecr, di cui la premier è tutt'ora presidente, hanno sostenuto per la guida del Parlamento europeo a inizio 2022.