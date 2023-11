Giorgia Meloni "si è certamente rafforzata in questo modo. Indiscutibilmente. È cresciuto l’apprezzamento soprattutto tra le donne, che si sono sentite riscattate da mariti fedifraghi, irrispettosi, inadeguati". Lo dice Gianfranco Fini, in un'intervista a la Repubblica , a proposito della rottura tra la premier e il suo compagno dopo la diffusione di alcuni fuorionda del giornalista da parte di "Striscia la notizia". "Gli uomini magari sono più tiepidi, ma le donne stanno dalla parte di Giorgia", spiega l'ex presidente della Camera. Significherà più voti alla Europee? "Forse i consensi alle Europee vanno preparati in altro modo, non so quanto questo possa influire", dice ancora Fini.

"Un errore che non perdono a me stesso"

Fini commenta anche le dichiarazioni di Meloni per le "cattiverie mai viste prima" nei suoi confronti: "Personalmente io potrei mostrare una collezione". Politicamente, Meloni ha avuto più successo di Fini. "È stato un errore che non perdono a me stesso puntare alla creazione di una destra repubblicana dopo la nascita del Pd e per superare il Polo delle libertà a tre gambe - ricostruisce l'ex An -. È oggi che si può dare vita a quella destra conservatrice e repubblicana: è Giorgia Meloni che, in prospettiva, può farlo".