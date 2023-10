Oggi i trentini e gli altoatesini sono chiamati al voto per il rinnovo dei rispettivi Consigli provinciali. Entrambi i presidenti, Arno Kompatscher per Bolzano e Maurizio Fugatti per Trento, corrono per il bis ma le possibilità di vittoria passano dal risultato che otterranno sia i loro rispettivi partiti che i loro possibili alleati. Lo spoglio del voto sarà alla chiusura delle urne in Alto Adige e lunedì in Trentino