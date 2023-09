Trento, Fugatti firma l'ordinanza di abbattimento dell'orsa F36

L’orsa F36 verrà abbattuta. Ad annunciarlo è stato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che ha firmato l'ordinanza per l’abbattimento dell’animale. Stando ai risultati delle analisi genetiche, l’orsa è stata identificata come la responsabile dell'aggressione di due giovani avvenuta lo scorso 30 luglio in località Mandrel e del falso attacco a una coppia di escursionisti lo scorso 6 agosto, in località Dos del Gal nel comune di Sella Giudicarie.

Associazione Lav: "Fugatti fuori controllo"

"Siamo al puro delirio, Fugatti è oramai fuori controllo e sforna condanne a morte di esseri viventi come si trattasse di giocare con la playstation". L'associazione animalista Lav ha risposto all'ordinanza di abbattimento dell'orsa F36. "Lav e Lndc Animal Protection sono al lavoro con gli avvocati per depositare il ricorso per fermare questa ennesima oscenità e ha già inviato una diffida per bloccare Fugatti e facciamo appello ai forestali trentini, pur se dipendenti della Provincia, e al loro senso di responsabilità, perché non si può condannare un'orsa che si è solo trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato", dichiara Massimo Vitturi, responsabile Lav animali selvatici. L'associazione ha inoltre annunciato la partecipazione ad una manifestazione nazionale il prossimo 16 settembre a Trento per chiedere ribadire la contrarietà a qualsiasi azione contro gli orsi.