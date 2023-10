L’incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini all’evento per i 20 anni di Sky si apre con l’incidente avvenuto ieri sera a Mestre, dove un bus è precipitato provocando la morte di almeno 21 persone e il ferimento di altre 15. “E’ presto per fare ipotesi o commenti”, ha detto il vicepremier. “Sulle strade italiane ogni anno perdiamo più di 3000 vite: da ministro, automobili e padre abbiamo approvato nuove norme che portino educazione stradale nelle scuole e più controlli”. E ha aggiunto: "Sto in contatto con l'assessore, non è un problema di guardrail evidentemente. Ho sentito il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sulle condizioni dei 15 feriti tra cui 5 sono ancora in condizioni preoccupanti e poi è presto per dare commenti". E ancora: "Ho sentito che i Vigili del Fuoco parlavano delle batterie elettriche che prendono fuoco più velocemente, più rapidamente di altre forme di alimentazione. Questo, non so se c'entri o non c'entri, lascio ai tecnici la risposta ma in un momento in cui qualcuno dice tutto elettrico forse uno spunto di riflessione si deve fare", ha sottolineato Salvini. (SKY 2O ANNI, LA TERZA GIORNATA - GLI OSPITI - IL PROGRAMMA)