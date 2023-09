Pontida, oggi anche Le Pen con Salvini al raduno leghista

La leader francese di Rn parlerà dalle 12.30 sul palco del tradizionale raduno della Lega, che si svolge ogni anno dal 1990. Poi toccherà al segretario, che l’ha definita “una donna eccezionale, sarebbe un errore per chiunque dire no a alleanza con lei, rappresenta l'Europa che vogliamo”. Nessuno strappo con Meloni: “Abbiamo gli stessi obiettivi”

Ci sarà anche Marine Le Pen oggi a Pontida insieme a Matteo Salvini al tradizionale raduno leghista che si svolge ogni anno dal 1990. La leader francese di Rn "rappresenta l'Europa che vogliamo", ha affermato il ministro e vicepremier aggiungendo che "sarebbe delittuoso" che il centrodestra italiano sia diviso in Ue. La politica transalpina arriverà direttamente dalla Francia, parlerà dalle 12.30. Poi toccherà a Salvini. La scaletta non è ancora chiusa, ma tra gli altri parleranno ministri, governatori, capigruppo e una rappresentanza di sindaci. Ci saranno anche omaggi alla memoria di Roberto Maroni, Silvio Berlusconi, Maria Giovanna Maglie.

Intervistato da Libero, Salvini alla domanda sul perché venga Le Pen a Pontida, ha detto: “Perché prima di tutto voglio che gli italiani e la Lega la conoscano. È una donna eccezionale, intelligente, curiosa, moderna, non oltranzista, culturalmente aperta, con una visione del mondo del futuro che è assolutamente la mia, nella famiglia, nel lavoro, nell'agricoltura. E poi è una delle alleate più antiche più importanti della Lega e, questo dicono i numeri, oggi rappresenta il primo partito di Francia, sarebbe un errore per chiunque dire di no a un'alleanza con lei”.

Delegazioni da tutto il mondo

A Pontida, per la manifestazione della Lega, sono arrivate delegazioni di partiti da Ungheria, Stati Uniti, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria, Olanda. Decine i giornalisti, anche dall’estero. Il palco, di 50 per 12 metri, ha il fondale blu e bianco con lo slogan “A difesa delle libertà. In Italia e in Europa” e il contrassegno elettorale della Lega Salvini premier. Sul prato di proprietà del partito, nelle valli bergamasche, come negli scorsi anni, sono stati allestiti anche 50 gazebo rappresentativo delle regioni e delle associazioni leghiste.

La giornata di ieri

Ieri Salvini è arrivato a Pontida per incontrare i giovani. Il tema caldo delle ultime ore è ancora l'emergenza sbarchi e il segretario leghista tiene a mostrare determinazione e assicurare che il governo non si dividerà su questo. Definisce un fatto "positivo" la visita di Ursula von der Leyen a Lampedusa insieme alla premier Giorgia Meloni. Ma il giudizio sull'operato delle istituzioni e degli altri Paesi europei resta negativo e permangono le critiche all’Europa rimasta, a suo giudizio, "lontana, sorda e arrogante" di fronte alle richieste italiane sul tema immigrazione.