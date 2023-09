Una clip di pochi secondi mostra il vicepremier parlare in francese per spiegare di cosa si discuterà nella kermesse del partito, alla quale prenderà parte anche Marine Le Pen, presidente del Rassemblement National. A renderlo possibile un’app che sfrutta l’AI per modificare sia le parole che il movimento delle labbra

Parlare in francese usando l’AI. Matteo Salvini ha pubblicato sui suoi canali social un video nel quale spiega nella lingua dell’ospite più attesa domani a Pontida, cioè il francese di Marine Le Pen, presidente del Rassemblement National, quale sarà l’obiettivo della giornata che rappresenta un appuntamento storico della Lega. “Domenica 17 settembre non è un’iniziativa di partito, è un ritrovo di milioni di persone da tutta Italia che vogliono pianificare e costruire il futuro", ha dichiarato il vicepremier.

L’obiettivo, evidente, sono le elezioni europee del prossimo giugno, che vedrà la Lega salviniana e il movimento di Marine Le Pen ancora una volta dalla stessa parte. "Noi prevediamo di continuare con questo governo per i prossimi anni ma bisogna cambiare l'Europa. Quest'anno a Pontida ci saranno delle donne e degli uomini della Lega provenienti da tutta l'Italia e da altri Paesi. Sarà una giornata di amicizia, di politica. Sarà l'inizio di un grande corso di cui la Lega sarà protagonista. Scriveremo insieme una pagina di storia, bella politica e vita in presenza. Vi aspetto", ha sottolineato Salvini.

L’aiuto dell’AI

Sia le parole che anche il movimento delle labbra sono state garantite dall’aiuto dell’intelligenza artificiale, in particolare dell’app Hey Gen, che fa sembrare il tutto piuttosto verosimile. L’applicazione, come molte altre dell’universo dell’AI, dà la possibilità di tradurre il proprio video in diverse lingue (in questo caso più di 40), in pochi minuti e a costi contenuti.