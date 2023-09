Il programma

“Tutto pronto per Pontida: sabato sarà la giornata dedicata ai giovani. Dalle 16 al via il confronto con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il coordinatore dei Giovani Luca Toccalini. La giornata clou sarà invece domenica. Inizio della manifestazione previsto dalle ore 10”, si legge in una nota della Lega diffusa ieri. “È stata abbondantemente superata la quota di 200 pullman", sottolineava il comunicato. Non è ancora stata chiusa la scaletta definitiva. Si sa che sul palco si alterneranno, tra gli altri, ministri e governatori della Lega. Previsto anche un ricordo per Silvio Berlusconi e Roberto Maroni. Matteo Salvini e Marine Le Pen, in arrivo da Parigi, parleranno dopo le 12.30, con il leader del Carroccio che chiuderà la manifestazione. Salvini e Le Pen ieri si sono parlati in videoconferenza.