Economia

Secondo il Cnel, la produttività che non cresce da 20 anni e il fisco che infierisce sulle buste paga sono i nodi da sciogliere per affrontare la questione salariale. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è la sede prospettata dal governo per studiare un intervento condiviso sul salario minimo

Il Cnel, nella sua relazione, sottolinea che la quasi totalità dei contratti si trova già al di sopra della soglia di 7-9 euro, prevista come minimo legale dai recenti disegni di legge. La contrattazione collettiva, con l'eccezione di alcune basse qualifiche e di limitati settori, è ritenuta in grado di garantire salari adeguati, mentre i problemi si concentrerebbero dove i contratti collettivi non sono applicati o non sono applicati correttamente