Oggi Meloni all'Europa Forum, asse con Austria-Bulgaria. Caos sul Mes

Nel Partito popolare austriaco (Ovp) di Nehammer spingono per attirare FdI nella famiglia del Partito popolare europeo, ma l'invito a Meloni è stato contestato dai Verdi, secondo cui è "preoccupante la disinvoltura con cui i conservatori assecondano l'estrema destra". "Building a resilient, green and competitive Europe", è il titolo di questa edizione del forum. Il cancelliere austriaco ha preannunciato che il taglio del panel con Meloni e Radev, evento clou della giornata finale del forum, sarà connesso alle principali sfide per l'Ue, dall'immigrazione all'energia, dall'ambiente all'allargamento ai vicini Balcani occidentali.

Sul Mes possibile exit strategy

Sul Meccanismo Europeo di Stabilità (CHE COS'È) intanto la strategia della maggioranza, ancora divisa sull'argomento e sulla quale pesa anche il caso Santanchè, potrebbe essere quella di posticipare la discussione in Parlamento a settembre. L'approdo in Aula era previsto per il 30 giugno, ma la vigilia coinciderebbe con la trasferta di Giorgia Meloni a Bruxelles, rischiando di mettere in difficoltà il lavoro della premier. A luglio, poi, il calendario sarà ingolfato di decreti, ad agosto non si discutono materie non urgenti: si potrebbe così rimandare all'autunno uno dei nodi che più ha creato problemi alla tenuta del governo. Resta da capire quanto tempo servirà per far decantare la situazione, diventata decisamente spinosa dopo la lettera del capo di gabinetto del Mef, Stefano Varone, sulla ratifica del Mes e l'assenza della maggioranza durante l'ultimo voto in commissione.