Migranti, trovato accordo su Patto Ue. Piantedosi: Italia determinante

Nel Consiglio Affari interni a Lussemburgo trovata l’intesa tra gli Stati per approvare i due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell'asilo. Le norme fanno parte del complesso mosaico di provvedimenti di cui si compone il nuovo Patto sulla migrazione. Per l'approvazione definitiva si dovrà trovare una posizione comune con il co-legislatore, il Parlamento Europeo. Piantedosi: “Ottenuta concreta solidarietà. Italia non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell'Europa”

Durante il Consiglio Affari interni è stato trovato l'accordo tra gli Stati dell'Unione europea per approvare i due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell'asilo. Le norme fanno parte del complesso mosaico di provvedimenti di cui si compone il nuovo Patto sulla migrazione. Con questa luce verde, il Consiglio ha stabilito il suo mandato negoziale: per l'approvazione definitiva si dovrà trovare una posizione comune con il co-legislatore, il Parlamento Europeo. Il nodo finale era trovare un testo soddisfacente sulla definizione dei Paesi terzi sicuri, dove sarà possibile inviare i migranti che non ricevono asilo.

L’accordo e le reazioni

Il Patto per le migrazioni e l'asilo, secondo l’Agi, è stato approvato con i voti contrari di Polonia e Ungheria e l'astensione di Malta, Lituania, Slovacchia e Bulgaria. "L'Italia ha avuto una posizione di grande responsabilità e ha trovato corrispondenza da altri Paesi: abbiamo cercato di rendere attuabili le procedure di frontiera, processo che noi riteniamo debba andare avanti. Riteniamo che sia un giorno in cui parte qualcosa e non solo sia un giorno di arrivo", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo l'accordo. “Per noi si tratta di un grande giorno: lanciamo un messaggio importante, quando siamo uniti siamo in grado di prendere decisioni non facili ma necessarie", ha commentato invece la ministra svedese per l'Immigrazione Maria Malmer Stenergard, sottolineando che l'accordo è passato con "ampio supporto".