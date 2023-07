Fisco, Nordio: "Anche ad imprenditore onesto si troverebbero violazioni"

"Sono stato in magistratura fino al 2017 e non ho mai visto un evasore in manette. Il che significa che o qualcosa non ha funzionato o si parte da un principio sbagliato. Cioè che la legge penale abbia un effetto dissuasivo repressivo”, ha detto il Guardasigilli

“Se l'imprenditore onesto decidesse di assoldare un esercito di commercialisti dicendo loro ‘io pago fino all'ultimo centesimo di imposte e pago voi e voi mi dovete far dormire sonni tranquilli’ non ci riuscirebbe, perché comunque qualche violazione verrebbe trovata”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo a un convegno alla Milano Luiss Hub. Oltre a mettere in luce la necessità della "giustizia conciliativa", prevista dalla riforma tributaria del Governo, Nordio ha evidenziato l'importanza della "giustizia preventiva, cioè un accordo tra il cittadino e lo Stato creditore di tributi , affinché una volta trovato l'accordo su quella che è l'imposta da pagare, con una bollinatura, il cittadino dorma sonni tranquilli".

Le parole del ministro

"Ho sempre pensato - ha aggiunto Nordio - che per quella che è una semplice evasione fiscale, cioè il mancato accordo tra lo Stato e il contribuente sulla imposta dovuta, bisogna seguire i principi della semplificazione normativa, perché noi abbiamo una legislazione tributaria schizofrenica e piena di ossimori". Il ministro della Giustizia aggiunge, poi: “Sono stato in magistratura fino al 2017 e non ho mai visto un evasore in manette. Il che significa che o qualcosa non ha funzionato o si parte da un principio sbagliato. Cioè che la legge penale abbia un effetto dissuasivo repressivo”. Tuttavia "il criminale quando decide di delinquere non va a spulciare il codice penale per vedere la pena, pensa sempre di farla franca. Tutto questo ha provocato però una serie di processi penali assolutamente inutili, dannosi per tutti”, ha concluso Nordio.