In corso la riunione dei Democratici al Nazareno: centrale la partecipazione della segretaria alla manifestazione del Movimento 5 Stelle dello scorso sabato, che ha agitato i riformisti dentro il partito, e la linea politica da tenere nei prossimi mesi in vista delle elezioni europee del 2024. "Spero ci possa essere ancora un governo giallorosso", ha dichiarato Roberto Fico, capo dei garanti M5S

In corso la direzione Pd al Nazareno. Le ultime ore sono state piuttosto agitate in casa dei Democratici, dopo la partecipazione della segretaria Elly Schlein alla manifestazione del Movimento 5 Stelle di sabato. A non essere piaciute nel Pd sono soprattutto le parole di Beppe Grillo, che ha parlato di “brigate di cittadinanza” e passamontagna: anche per questo Alessio D’Amato, ex candidato alle regionali del Lazio di settembre ed ex assessore alla Sanità della giunta Zingaretti, ha deciso di lasciare l'assemblea nazionale del partito, pur tenendo per ora la tessera. "Brigate e passamontagna anche no. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione", ha scritto su Twitter. Poi oggi ha aggiunto: "Io lavoro e continuerò a lavorare per rafforzare un quadro riformista contro i sovranisti e contro i populisti. Se ci sarà spazio in questo partito io continuo a stare in questo partito se non ci sarà spazio ne prenderò atto". Un passo indietro che potrebbe scuotere la direzione di oggi, dove sono previsti anche gli interventi del governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, di Lorenzo Guerini e di Matteo Orfini.

L'intervento di Schlein L'appuntamento di oggi è il primo dopo la sconfitta delle Amministrative, che cade in un momento certamente difficile della vita del partito. A poco più di tre mesi dai gazebo che l'hanno eletta segretaria, Schlein ha aperto i lavori toccando diversi temi. "Abbiamo riallacciato il rapporto con tanti mondi attorno a noi. Ora è il momento di mobilitare tutto il partito sulla nostra agenda per l'Italia e per l'Europa. Ho ricevuto un mandato chiaro: ricostruire una identità chiara del partito, che ci renda riconoscibili. Se si tenta di rappresentare tutto e il contrario di tutto si rischia di non rappresentare nessuno e lasciare spazi agli altri", ha detto. Poi ha aggiunto: "C'è stato un forte psicodramma sulla sconfitta" dopo le Amministrative, "specie dagli avversari, ma non ci prendiamo più demeriti di quelli che abbiamo. La destra ha una coalizione che anche quando si divide poi si ricompatta e noi quella coalizione oggi non ce l'abbiamo. Non abbiamo perso da soli, ma non pensiamo di essere autosufficienti. Non vinciamo da soli. Dobbiamo costruire sinergie con le forze alternative alla destra".

Fico: "Un nuovo governo giallorosso? Spero di sì" Le prossime elezioni, le Europee del 2024, vedranno i partiti gareggiare da soli a causa della legge elettorale proporzionale, ma il fronte M5S-Pd sembra essere destinato a tornare a partire dalle successive amministrative. Supporter di questa alleanza è l'ex presidente della Camera, il pentastellato Roberto Fico, oggi capo dei garanti: "Ci sarà un nuovo governo giallorosso? Spero proprio di sì", ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica. "La presenza di Schlein nella nostra piazza è stato un gesto importante. Dimostra che su diversi temi c'è condivisione e che possiamo fare battaglie comuni", ha sottolineato Fico. "Non do giudizi sul Pd. Spero che unendoci sulle battaglie fondamentali, come il salario minimo, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio, l'attenzione alle partite Iva che sono il nuovo proletariato, si possa arrivare a un percorso comune", ha concluso.