Urne chiuse e spoglio in corso per il ballottaggio delle elezioni comunali a Pisa. La città toscana è uno dei 7 capoluoghi provinciali tornati al voto per scegliere il sindaco, dopo che al primo turno delle amministrative del 14 e 15 maggio nessun candidato aveva superato la soglia del 50%+1 dei voti. A distanza di due settimane si è svolto il ballottaggio tra Michele Conti e Paolo Martinelli ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ELEZIONI - I RISULTATI ).

Chi sono i due candidati

Il primo sfidante al ballottaggio per la poltrona di primo cittadino è il sindaco uscente Michele Conti, per il centrodestra, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia - Udc - Pli, Lega Conti Sindaco, Pisa Punto Zero, Pesciatini per Pisa e Pisa al Centro Conti Sindaco. L’avversario è Paolo Martinelli (Pd, M5S, La Città delle Persone, Sinistra Unita per Pisa e Riformisti per Pisa).

Come era andato il primo turno a Pisa

L’affluenza al primo turno a Pisa si era attestata al 56,43%, mentre alle precedenti elezioni era stata al 58,58. In tutto i candidati erano 6: il sindaco uscente Michele Conti ha ottenuto il 49,96% dei voti, quello di centrosinistra e M5s Paolo Martinelli il 41,12%. Conti, che aveva ottenuto 20.091 preferenze, avrebbe evitato il ballottaggio con soli 15 voti in più, ma invece si è dovuti ricorrere al ballottaggio. Nella prima tornata gli altri candidati erano Francesco Auletta (Unione Popolare e Una città in comune) che ha preso il 6,73%, Rita Mariotti (lista civica Rita Mariotti sindaco) che si è fermata all'1,34%, Alexandre Dei (lista Patto Civico 2023) allo 0,63%, Edoardo Polacco (Comitato Libertà Toscana) allo 0,22%.