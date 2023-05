Cronaca

Mini-naja, proposta per 40 giorni di leva volontaria: cosa sappiamo

Il presidente del Senato ha presentato l'idea in occasione della giornata per la commemorazione degli alpini. L’ istituto formalmente c'è già: la legge 122 del 2010, approvata quando La Russa era il ministro della Difesa, prevedeva, per il triennio 2010-2012, l'organizzazione in via sperimentale di corsi di formazione a carattere teorico-pratico presso i reparti delle Forze armate

A diciotto anni dalla fine della leva militare obbligatoria, il presidente del Senato Ignazio La Russa fa sapere di aver incoraggiato la presentazione a Palazzo Madama di un disegno di legge che consenta ai giovani cittadini italiani di trascorrere sotto le armi quaranta giorni della loro vita: una sorta di ‘mini naja’

Si tratta dello stesso numero di giorni che all’epoca della leva obbligatoria erano dedicati con il Car (il Centro addestramento reclute), alla prima istruzione militare e formale delle reclute. Ignazio La Russa ha lanciato la proposta a Milano, in occasione della giornata per la commemorazione degli alpini e di tutti i soldati caduti in guerra e in pace per la Patria