Fabio Fazio lascia la Rai: "Non sono un uomo per tutte le stagioni"

Il conduttore, insieme a Luciana Littizzetto, passa a Warner Bros. Discovery: "Io e Luciana non abbiamo nessuna vocazione a sentirci vittime né martiri: siamo persone fortunatissime e avremo occasione di continuare altrove il nostro lavoro. Andiamo avanti tranquilli". Ed è polemica per un tweet di Matteo Salvini ascolta articolo Condividi

"Sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Io non credo di esserlo. Con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino, spero, e sono convinto, di inventiva e di creatività". Così Fabio Fazio, lanciando la terzultima puntata del suo talk show, ha commentato il suo addio alla Rai, arrivato dopo settimane di indiscrezioni e l’attesa del conduttore che il contratto, in scadenza a fine giugno, diventasse oggetto di trattativa alla vigilia dell'insediamento del nuovo vertice della tv pubblica voluto dal governo Meloni. Fazio, insieme a Luciana Littizzetto, passa a Warner Bros. Discovery con un accordo blindato di quattro anni che lo vedrà debuttare sul Nove già dal prossimo autunno.

"Io e Luciana non abbiamo nessuna vocazione a sentirci vittime né martiri" "Il mio lavoro continuerà altrove, d'altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni. Me ne sono reso conto e quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove che è quello, che ho sempre fatto in questi 40 anni", spiega Fazio, visibilmente emozionato: "Andiamo avanti tranquilli", dice accolto da un lungo applauso. Poi, sollecitato sul tema da Ferruccio De Bortoli, sottolinea: "Io qui ho trascorso 40 anni e ringrazio tutte le persone che ho incontrato e da cui ho imparato, visto che ho iniziato a 18 anni. Non posso che avere gratitudine verso la Rai e non potrei dire nulla contro questa azienda, perché è come se la dicessi a me stesso. Dei suoi 70 anni di vita, 40 la Rai li ha passati con me e io con lei. Grazie a tutti, ci ritroveremo, altrove ma ci ritroveremo". E infine una precisazione: "Io e Luciana non abbiamo nessuna vocazione a sentirci vittime né martiri: siamo persone fortunatissime e avremo occasione di continuare altrove il nostro lavoro". leggi anche Fabio Fazio lascia la Rai e passa a Warner Bros. Discovery