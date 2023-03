Pasqua, Carlo Cracco firma le uova dell’azienda salvata da Fabio Fazio

Al cioccolato 60%, prodotte a mano una a una, le uova pasquali by Carlo Cracco sono disponibili alla pesca di Volpedo, alla ciliegia e alla granella di mandorle tostate. “Per noi - ha detto lo chef - andare in laboratorio e seguire la produzione è un vero e proprio parco giochi, tra ingredienti di eccellenza e il profumo del cacao” ascolta articolo Condividi

Un conduttore televisivo savonese e uno chef vicentino insieme per la Pasqua della cioccolateria ligure Lavoratti. A pochi mesi dalla presentazione della “nuova” azienda, arrivano le uova di cioccolato firmate dal pluristellato Carlo Cracco. Una storia, quella del laboratorio dolciario di Varazze, iniziata nel 1938 e messa a rischio due anni fa quando, a causa della crisi post-pandemia, l'azienda era stata prossima alla sospensione delle attività. In aiuto è arrivato Fabio Fazio: “I miei nonni, a ogni Pasqua, mi regalavano l’uovo Lavoratti. Ricordo come fosse oggi il profumo di cioccolato che invadeva la sala da pranzo e che doveva essere consumato con parsimonia per farlo durare più a lungo possibile”. Con l’amico e socio Davide Petrini, Fazio rileva e rinnova la cioccolateria.

La collaborazione La collaborazione con Cracco è stata presentata nello spazio eventi dello chef in Galleria Vittorio Emanuele, a Milano, con tanto di degustazione guidata da Marco Ferrari, maître chocolatier dell'azienda. "Tutto era in cantiere da tempo, ma di certo Pasqua ha velocizzato la sua ufficializzazione, per ovvi motivi, l'occasione imperdibile di cominciare con le uova di cioccolato" ha spiegato Cracco. "Per noi andare in laboratorio e seguire la produzione è un vero e proprio parco giochi, tra ingredienti di eccellenza e il profumo del cacao".

Le uova della linea Carlo Cracco Tre le tipologia di uova pasquali di questa speciale collaborazione: tutte di cioccolato 60%, prodotte a mano una a una, alla pesca di Volpedo, alla ciliegia e alla granella di mandorle tostate. La frutta, che al momento arriva da agricoltori selezionati, presto arriverà dall'azienda agricola "Vista Mare" che Carlo Cracco e la moglie hanno in Romagna. "Si comincerà già a maggio quando maturano le ciliegie. Per avere una filiera ancor più corta", racconta Cracco. "Seguiamo ogni frutto e ogni fase della lavorazione, cosa possibile grazie alla dimensione artigianale", ha raccontato Fabio Fazio. Per quanto riguarda l'immancabile sorpresa dentro l'uovo, il conduttore ha detto: "Non volevamo oggettini vari che poi rischiano sempre di deludere. Dentro l'uovo di cioccolato ci sarà ancora cioccolato nella forma dei nostri tartufotti, racchiusi in un sacchetto di carta di mais".