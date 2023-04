2/11 ©Ansa

Il Mef ha comunicato il nuovo vertice di Enel: Flavio Cattaneo come amministratore delegato e Paolo Scaroni alla presidenza. Il ministero, titolare del 23,59% di Enel, ricorda che l'assemblea della società è convocata per il 10 maggio. La lista, depositata di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, prevede come consiglieri Alessandro Zehenter, Johanna Arbib Perugia, Fiammetta Salmoni e Olga Cuccurullo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato su tutte le notizie