"Serve molto di più, da soli non possiamo farcela” dichiara il ministro degli Esteri in un’intervista al Corriere della Sera a proposito dell’emergenza migratoria. Il titolare della Farnesina definisce il naufragio di Cutro una “tragica fatalità” e reputa il ministro dell’interno una “persona perbene, un uomo scrupoloso” ascolta articolo Condividi

"L'emergenza migratoria è il problema più grande che dovremo affrontare nei prossimi anni, forse decenni e l'Italia non può farlo da sola". Queste le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani che in un’intervista al Corriere della Sera dà i numeri sulle vite salvate in mezzo al mare. A cominciare dalla Guardia di Finanza e Guardia costiera che “nel 2022 hanno fatto 1.170 interventi di law enforcement, in cui hanno recuperato 38.507 migranti, e 917 interventi di search and rescue, con 57.028 migranti soccorsi". L’emergenza migratoria non è un problema solo italiano, secondo il titolare della Farnesina, ma globale. Per questo serve l’aiuto di tutti, in primis dell’Europa, poi dell’Onu e anche del Fondo Monetario.

Tajani sul naufragio di Cutro: “E’ stata una tragica fatalità” approfondimento Naufragio Crotone, proseguono le ricerche. Meloni vede Piantedosi “La magistratura farà il suo lavoro, si vedrà se esistono responsabilità o se, come credo, è stata una tragica, terribile fatalità” dichiara il ministro degli esteri a proposito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Crotone sul naufragio di Steccato di Cutro costato la vita ad almeno 70 persone, tra cui tanti bambini.



Tajani: “Nessun dubbio su Piantedosi” approfondimento Naufragio Crotone, Piantedosi riferirà il 7 e l'8 marzo in Parlamento Antonio Tajani nell'intervista al Cds parla anche del ministro dell'Interno ribadendo: “Nessun dubbio su Piantedosi. Si tratta di "una persona perbene, un uomo scrupoloso, attento, che ha affrontato tante crisi, che lavora su ogni aspetto". Poi ribadisce “siamo compatti. Sì, perché non esistono mille ricette”. E continua:” Troppo facile speculare su drammi come questi e gridare alle dimissioni. Noi siamo in campo tutti i giorni per aprire il nostro Paese a maggiori ingressi, controllati e sicuri, ma la spinta che arriva è tale che non può esserci un’unica risposta, spesso puramente demagogica".

Tajani su emergenza migratoria: “Serve l’Europa in primo luogo” approfondimento Naufragi, c’è chi aiuta i bambini a pagare i nostri debiti “Una politica seria deve fare un passo avanti e capire quello che si può fare per arginare e risolvere un problema immenso", afferma il titolare della Farnesina che comprende umanamente le ragioni di chi parte e parla di due piani di intervento per risolvere un problema immenso come quello dei migranti. “Uno è quello che possiamo fare noi come Paese. Io e Meloni siamo stati più volte in Africa e nel Mediterraneo per siglare accordi, per sbloccare aiuti soprattutto per la Tunisia ma serve molto di più”, sottolinea Tajani "serve l'Europa, in primo luogo. Serve l'Onu. Serve il Fondo monetario".