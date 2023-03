Naufragio Crotone, Piantedosi riferirà il 7 e l'8 marzo in Parlamento

Le opposizioni hanno sottolineato che invece il ministro per le infrastrutture, Matteo Salvini, non ha ancora dato una risposta sebbene sia stata chiesta anche una sua informativa, possibilmente contestuale a quella del ministro dell'Interno

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, dovrebbe riferire il 7 marzo alla Camera ed il giorno successivo al Senato sul naufragio della nave dei migranti a Cutro in Calabria. La conferma dell'informativa del ministro dell'Interno dell'8 marzo in Senato, giunge dalla conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. Le opposizioni, al termine dell'incontro, hanno sottolineato che invece il ministro per le infrastrutture, Matteo Salvini, non ha ancora dato una risposta sebbene sia stata chiesta anche una sua informativa, possibilmente contestuale a quella di Piantedosi.