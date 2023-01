Meloni incontra Papa Francesco, prima udienza in Vaticano. FOTO

7/8 ©Ansa

Ma se su alcuni temi - come la natalità, il ruolo delle donne, la lotta alla povertà - Meloni e Francesco si trovano in sintonia, su altri non mancano divergenze. Primo fra tutti, il tema migranti: il Papa ha fatto dell’accoglienza uno dei punti cardine del suo pontificato. Anche se, come spesso dice, è necessaria la "solidarietà" dell'Europa affinché l'accoglienza e l'assistenza "non gravino interamente sulle popolazioni dei principali punti d'approdo"