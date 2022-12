La commissione Bilancio della Camera, al settimo giorno di lavoro sulla manovra, ha concluso l'esame degli emendamenti e ha dato il mandato ai relatori, Paolo Trancassini, Roberto Pella e Silvana Comaroli: il testo approderà in Aula alla Camera domani, con il voto di fiducia atteso venerdì. Intanto è stata cancellata la norma sul Pos, tetto del contante a 5mila euro. Stretta sul reddito di cittadinanza. Arriva il tetto agli stipendi per i manager delle banche salvate con l'intervento dello Stato. Via libera al restyling della App18, il bonus per i 18enni: al suo posto arrivano due nuovi bonus, basati sul reddito e sul merito. Sul Superbonus ok alla proroga della Cila al 31/12 per l'incentivo al 110%. Torna la possibilità di rinegoziare il mutuo passando dal tasso variabile al tasso fisso. Cambia poi la norma della manovra che rivede per il 2023 e 2024 la rivalutazione automatica delle pensioni: sale dall'80 all'85% la rivalutazione per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo.

Domani il testo è atteso in Aula alla Camera, venerdì il voto di fiducia. Poi il passaggio al Senato.