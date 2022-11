Conte: tagli e ridimensionamenti ma più spese militari, non credevo ai miei occhi

"Il governo ha proposto una manovra all'insegna dell'austerità, una manovrina" con tagli e ridimensionamenti per pensioni, Rdc, caro benzina, edilizia scolastica e "confesso che non potevo credere ai miei occhi quando ho appreso dalla maggioranza che l'emergenza del governo Meloni è oggi accelerare sulle spese militari per raggiungere quanto prima il livello del 2% del Pil e derogare a vincoli europei per il settore della difesa. Per noi l'emergenza è liberare risorse per l'ambiente la transizione ecologica, politiche per il lavoro, la crisi economica e sociale". Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte illustrando alla Camera la mozione pentastellata sul conflitto in Ucraina