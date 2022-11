3/8 ©Ansa

Dalle ultime novità apportate alla misura, l’Opzione donna sarebbe stata prorogata di un anno, ma solo per tre categorie: caregiver, invalide almeno al 74%, dipendenti di imprese in crisi. A questo si aggiunge l'innalzamento dell'età d'uscita da 58 a 60 anni: calerà in base al numero dei figli di un anno per ogni figlio, fino al massimo di due

Pensioni, ipotesi bonus 33% per chi resta al lavoro: vantaggi e svantaggi per i dipendenti