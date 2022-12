La legge di Bilancio è pronta per essere esaminata dalle Camere: dal tanto discusso innalzamento della soglia per accettare pagamenti in contanti, ai fondi per la metro C di Roma, fino all’abbassamento dell’Iva per i prodotti per l’infanzia e l’igiene femminile. Ecco tutti i provvedimenti presenti nei 174 articoli. L'ok deve arrivare entro fine anno. La discussione nell'Aula di Montecitorio inizia il 20 dicembre. LE COSE DA SAPERE