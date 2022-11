Manovra, sindacati spaccati: Cgil e Uil verso scioperi, Cisl si sfila

Le sigle si sono riunite separatamente per valutare la legge di Bilancio e decidere come muoversi. Il 7 dicembre sono stati convocati a Palazzo Chigi dal premier Meloni. Al momento Cgil e Uil si preparano alla mobilitazione per chiedere di modificare il testo, giudicato "sbagliato" e iniquo, a partire dal fronte pensioni. La Cisl è più cauta: dice no allo sciopero e punta al dialogo con l’esecutivo per migliorare le misure ascolta articolo Condividi

La manovra del governo Meloni divide i sindacati. Le reazioni al testo della legge di Bilancio hanno spaccato le sigle: Cgil e Uil si preparano alla mobilitazione, nessuna forma esclusa, per chiedere di modificare la manovra, giudicata "sbagliata" e iniqua, a partire dal fronte pensioni. Più cauta la Cisl, che invece esprime un giudizio "articolato", dice no allo sciopero e punta più al dialogo e al confronto con il governo per "migliorare" la legge di Bilancio. Il confronto è già stato fissato a Palazzo Chigi dal premier Giorgia Meloni, che ha convocato i sindacati per mercoledì 7 dicembre (GOVERNO MELONI: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Cosa fanno i sindacati? I sindacati riuniscono, separatamente, i propri organismi, per valutare la manovra e decidere come andare avanti per sostenere le richieste di cambiarla e le proposte finora avanzate unitariamente nelle piattaforme su lavoro, fisco e pensioni. Ma le strade sulle forme del pressing rischiano di dividersi di nuovo: già l'anno scorso, Cgil e Uil scesero in piazza il 16 dicembre con uno sciopero di 8 ore contro la manovra del governo Draghi; la Cisl non lo condivise e decise una manifestazione di sabato. Ora si dovrebbe ripetere lo schema ma sul tavolo non c'è uno sciopero generale, né al momento una manifestazione nazionale. Cgil e Uil rilanciano infatti la necessità di avviare un percorso di mobilitazione, valutando tutti gli strumenti. L'ipotesi più probabile per i sindacati guidati da Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri è quella di mettere in campo iniziative a livello regionale o territoriale e di categoria, non escludendo scioperi.

Quando potrebbero essere gli scioperi Se si procederà con scioperi 'locali' o nelle categorie, la finestra temporale è stretta: tra la necessità di preavviso di almeno 10 giorni e la franchigia prevista nel periodo di Natale, astensioni potrebbero essere fissate nella settimana tra il 12 e il 16 dicembre. Per il sindacato guidato da Luigi Sbarra, pronto comunque a promuovere iniziative e assemblee nei luoghi di lavoro e sui territori, lo sciopero "nelle condizioni date danneggerebbe i lavoratori e infiammerebbe i rapporti sociali". L'attesa è anche per l'incontro di mercoledì prossimo a Palazzo Chigi e per le modifiche che in Parlamento potranno arrivare al testo del disegno di legge di Bilancio.

Il tema pensioni Fa discutere soprattutto il capitolo pensioni. Ai sindacati, che già chiedevano la riforma per superare la legge Fornero e più flessibilità con l'uscita da 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età, non piace la stretta su Opzione donna e il taglio sulla rivalutazione delle pensioni, a partire da quelle oltre quattro volte il minimo. In tre anni, le mancate rivalutazioni ammonteranno a 17 miliardi, 3,5 miliardi nel 2023, calcola la Cgil. Contrari alla flat tax al 15% per gli autonomi, estesa fino a 85 mila euro, perché a loro giudizio non risponde ai principi di equità e progressività. E non basta il taglio del cuneo fiscale di 2 punti fino a 35mila euro e di 3 punti fino a 20mila euro: chiedono che venga rafforzato.