Manovra, Calenda: “Da Meloni apertura su molti punti”

Tra i punti su cui si è trovata apertura, ha segnalato ancora Calenda, “abbiamo discusso di un'estensione di impresa 4.0 e di un tetto al costo del gas al posto dei crediti di imposta. Nel dettaglio abbiamo parlato di un aumento degli stipendi dei sanitari, abbiamo detto che va ripristinata Italia sicura, abbiamo fatto un'analisi della situazione del Pnrr, e chiesto di riproporre il Reddito di cittadinanza come Rei”, ha specificato dopo l’incontro, definito “molto positivo, nel merito”.

“Una controparte molto preparata”

“Abbiamo trovato una controparte molto preparata, la Meloni molto preparata”, ha sottolineato ulteriormente il leader di Azione. “Abbiamo trovato molte aperture, da approfondire e un ascolto positivo del governo su come implementare meglio” alcune misure della manovra. In particolare, ha aggiunto, sulla manovra “una collaborazione in Parlamento c'è, perché è nei fatti. Ma se si parla di un voto di fiducia allora no. Ci siamo impegnati a non fare ostruzionismo per mandare sotto il governo", ha concluso.