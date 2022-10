"Con Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, stiamo per andare alle consultazioni del Presidente della Repubblica. Daremo al nostro Paese un governo forte e coeso!". Con queste parole, accompagnate da una fotografia sui social, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha annunciato stamattina l'incontro con Mattarella (VERSO IL GOVERNO, LO SPECIALE DI SKY TG24 - LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE). Una seconda foto, scattata nella Sala dello Zodiaco del Quirinale, prima dell'incontro fra le delegazioni del centrodestra e il presidente della Repubblica Mattarella, è stata pubblicata successivamente sempre sui social. "La delegazione di @forza_italia al Quirinale per le consultazioni del Presidente della Repubblica. Daremo un contributo decisivo per far nascere il governo del centrodestra", ha twittato Berlusconi.