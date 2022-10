Consultazioni centrodestra, i leader a colloquio con Mattarella. FOTO

3/15 Twitter/Silvio Berlusconi

"La delegazione di Forza Italia al Quirinale per le consultazioni del Presidente della Repubblica. Daremo un contributo decisivo per far nascere il governo del centrodestra", ha scritto su Twitter il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, allegando una foto in cui mostra tutta la delegazione azzurra, con lui stesso seduto su una poltrona. La foto è stata scattata nella Sala dello Zodiaco del Quirinale, prima dell'incontro fra le delegazioni del centrodestra e Mattarella

