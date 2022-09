“Il 28 settembre Non Una di Meno tornerà nelle piazze di tutta Italia per la giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro e gratuito. In questo scenario di guerra, elezioni, crisi economica ed ambientale, i corpi delle donne e delle persone LGBTQIA+ sono stati e saranno campi di battaglia. Quella del 28 sarà la prima manifestazione politica dopo la vittoria elettorale di Meloni e dell'estrema destra in Italia. Non Una di Meno scende in piazza con la consapevolezza che questa sarà la prima di una lunga serie di battaglie perché gli attacchi espliciti alle donne, alle persone LGBTQIA+ e alle persone migranti si intensificheranno nei prossimi mesi”. Inizia così il comunicato stampa del movimento che coordinerà, da Nord a Sud, la mobilitazione nella data simbolica del 28 settembre, in cui si celebra la giornata mondiale per l'aborto sicuro. (Elezioni e governo, le notizie di oggi in DIRETTA)