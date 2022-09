Virologi alle Elezioni 2022, Crisanti unico eletto in Senato col Pd

4/7

"Sono molto contento per Andrea Crisanti, spero possa portare in Parlamento il pensiero scientifico. E mi dispiace per Pier Luigi Lopalco. In bocca al lupo quindi a Crisanti", mentre "credo che Lopalco tornerà a fare il professore universitario". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.