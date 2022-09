5/5 ©Ansa

Tra i nomi noti “non politici”, Ilaria Cucchi. Candidata del centrosinistra, 48 anni, è stata eletta senatrice nel collegio uninominale Toscana UO4 - Firenze (40,08%). "Era il 3/11/2009. Ero in Senato per ascoltare il ministro Alfano che era stato chiamato a riferire su come e perché fosse morto Stefano Cucchi, quando era in stato di arresto, nelle mani dello Stato. Momenti terribili. Ora tornerò lì da senatrice. Sono consapevole della gravità del momento storico che sta vivendo il mio Paese, ma non dovrò avere timore. Stefano sarà con me", ha scritto su Facebook

