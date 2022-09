Elezioni 2022, Decaro fa autocritica: "Pd da rifondare"

"In queste ore sarebbe troppo facile sparare a zero sul segretario nazionale del Pd. E sarebbe inutile. È l'intero modello su cui il Pd si fonda che va smantellato. Basta con i capi corrente che fanno e disfano le liste a propria immagine e somiglianza": ad affermarlo è il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, dopo la sconfitta del Pd alle elezioni - il segretario Enrico Letta ha annunciato che non si ricandiderà - e la vittoria di Giorgia Meloni. "Basta con questo esercizio del potere per il potere. Basta con l'autoconservazione come unico scopo della politica". Decaro ammette che il suo partito debba avvicinarsi ai cittadini: "O saremo capaci, finalmente, di azzerare questi meccanismi perversi e di ritornare a parlare alle persone -sottolinea- o la sconfitta perpetua alle elezioni politiche sarà il nostro ineluttabile destino".

"Ha perso la nostra idea politica"

Decaro ammette la sconfitta del suo partito: "Ha perso il Partito Democratico. Ha perso questa coalizione di centrosinistra. Ha perso l'idea di politica e di Paese che abbiamo proposto agli italiani. Abbiamo perso. E guai se l'analisi del voto, a qualsiasi livello, non partisse da queste due parole. Saremmo di fronte all'ennesimo stratagemma retorico per provare a giustificarci falsificando la realtà". "Ha vinto, invece, l'idea di Paese del centrodestra. E quindi - sottolinea Decaro - come è giusto che sia in una democrazia, tocca a loro, adesso, governare". "In questo scenario - scrive su Facebook - il risultato barese potrebbe oggi farmi pronunciare la classica frase da talk show del giorno dopo: 'Il Pd ha retto'. Ma non è questo il mio stile. Non è questa la mia idea di politica. Io, come sempre, quando vi incontro per strada voglio potervi guardare negli occhi. E potervi parlare in faccia. Con il rispetto, reciproco, che tra noi c'è sempre stato". "E quindi - conclude - non posso che riconoscere, anche qui a Bari, la nostra sconfitta. Per trarre da essa insegnamento, metabolizzarla e andare avanti".