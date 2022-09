Governo, decreto Aiuti ter: la conferenza stampa di Draghi. DIRETTA

Il premier ha espresso vicinanza alle Marche colpite dal maltempo e ha spiegato che l'esecutivo ha stanziato 5 milioni per i primi aiuti. Confermata l’approvazione del nuovo dl da 14 miliardi. Non si prevede "nessuno scostamento di bilancio" ascolta articolo Condividi

Per Dl aiuti ter importo complessivo di 14 miliardi approfondimento Caro energia, come tagliare i consumi della bolletta di casa Il premier ha confermato l’approvazione del dl Aiuti ter per cui sono stati stanziati 14 miliardi e ha spiegato che non si prevede "nessuno scostamento di bilancio". "Voglio fare i complimenti al ministro Franco", ha aggiunto, "mi auguro che il prossimo governo abbia un ministro come lui". Il decreto è pensato per dare un ulteriore aiuto a "famiglie e imprese contro il caro vita". Prevista "l'estensione dei crediti di imposta, un rafforzamento ed un ampliamento dei beneficiari. Da oggi centinaia di piccole imprese ne avranno accesso". "Prevediamo un contributo sociale di 150 euro per 22 milioni di italiani che guadagno meno di 20mila euro", ha specificato ancora il premier. "Sul fronte della diversificazione energetica abbiamo ora tempi rapidi e certi per il rigassificatore di Piombino che è una cosa essenziale", ha poi aggiunto. Guardando di nuovo all'assetto economico italiano, Draghi ha anche spiegato: "L'anno prossimo prevedono una mezza recessione, chiaramente c'è un rallentamento, ma ancora non ci sono sintomi di una recessione".

Franco: "Margini per crediti di imposta anche a dicembre" Mentre il ministro Franco, sulle misure che allargano la platea delle imprese beneficiarie dei crediti d'imposta per compensare i costi energetici, ha anticipato che potranno essere facilmente estese a fine anno. "Confidiamo che l'andamento delle entrate, trainate dalla crescita e dall'inflazione, renderà possibile un intervento analogo a dicembre" da parte del prossimo Esecutivo.

Su fondi russi "da Blinken conferma: nessun partito italiano" approfondimento Dossier Usa su fondi russi, Gabrielli a Copasir: no rischio per Italia Poi un passaggio anche sulla chiamata avuta con il Segretario di Stato americano Blinken e sul caso dei fondi russi ai partiti: "La cosa più naturale era chiedere cosa sapessero. Lui mi ha confermato l'assenza di forze poliche italiane nella lista di chi ha beneficiato di fondi russi", ha detto Draghi. "Democrazia Italia forte, non temere le voci" "Non dimentichiamo che la democrazia italiana è forte: dobbiamo essere fiduciosi, non avere timore di qualunque voce. È chiaro che negli ultimi anni la Russia ha effettuato un'opera continua di corruzione in tanti settori in Europa e negli Stati Uniti", ha poi sottolineato il premier.

"Non disponibile a un secondo mandato" Mentre sul suo futuro politico, con un "no" secco, il premier ha risposto alla domanda se fosse disponibile a un secondo mandato. "Questo governo è stato creato per fare, e non per stare. L'ho detto anche nel primo discorso in Parlamento", ha chiarito.