Paragone sull’ambiente: “Riprendere la lezione dei nostri nonni” vedi anche Alluvione Marche, le foto dei danni: strade come fiumi, case allagate Il primo tema di cui si è parlato è quello ambientale, legato all’alluvione che nella Marche ha causato morti e dispersi. A Paragone è stato chiesto quale impegno, se dovesse andare al governo, prenderebbe per frenare o contenere l’emergenza del cambiamento climatico. Dobbiamo “riprendere la lezione dei nostri nonni, più che quella di Greta – ha risposto –. I nostri nonni rispettavano l’ambiente perché lo vivevano, gli dava un’economia, gli dava guadagno, gli dava armonia. L’Italia è fatta di comunità anche montane, collinari, che se le porti a un abbandono progressivo, con tagli di strutture ospedaliere, scuole, commercio, trasporti, va da sé che diventano più isolate. E bisogna controllare il territorio, cercando di non farlo aggredire da speculazioni. Questo purtroppo è un dato di fatto di un’Italia che è troppo poco attenta a tutelare le proprie risorse, la propria bellezza. Ancora una volta siamo costretti ad accompagnare con dolore la pagina odierna, ma non è un fatto isolato. C’è una tragedia e poi dopo ce la dimentichiamo”.

Paragone: riflessione sul nucleare figlia dell'emergenza Il leader di Italexit ha aggiunto sulla questione energetica: “Si parla di nucleare, ma come sempre parliamo a colpi di mode. Se non ci fosse stato il caro energetico, non saremmo qui a riflettere sul nucleare. Diventa una discussione a uso e consumo dell’emergenzialità. Ci sarebbe anche una discussione da fare sull’idrogeno: io penso sia una di quelle soluzioni su cui lavorare, però non se ne sente parlare”.

“Scostamento di bilancio fondamentale” Si è parlato anche del Decreto Aiuti ter, approvato oggi dal Consiglio dei ministri, che ha stanziato altri 14 miliardi. “Nei 14 miliardi ci sono anche 700 milioni da destinare all’Ucraina, per un intervento macro-finanziario – ha sottolineato Paragone –. Io penso che oggi non si debba destinare niente a nessuno, perché già questi 14 miliardi sono niente. Soltanto la Germania sul discorso esclusivo del rincaro dell’energia ha messo 36 miliardi, non vi dico il piano biennale che ha fatto l’Inghilterra, che è pari a 150 miliardi di sterline. Se pensiamo che un tema così impattante, che è quello dell’energia, debba stare dentro dei decreti omnibus dove c’è di tutto, secondo me non andiamo da nessuna parte. Stiamo ancora a rincorrere una mancanza di progettualità”. Poi ha aggiunto: “Io penso che uno scostamento di bilancio, almeno di 35 miliardi, sia fondamentale. Perché se tu oggi non hai il coraggio di fare lo scostamento di bilancio, quindi di azionare una leva a debito, il debito te lo ritrovi dopo, da qui a tre mesi, con imprese che chiudono”.