Berlusconi oggi, le ultime news e la campagna elettorale

Elezioni, la lista con i candidati di Forza Italia. FOTO

L’ex premier corre come capolista al Senato in più circoscrizioni e nell'uninominale di Monza. Diversi i volti noti, della politica e non solo. Dalla conduttrice all’ex campionessa olimpica Valentina Vezzali fino a Claudio Lotito, poi Marta Fascina, Vittorio Sgarbi e altri: ecco alcuni nomi

Il 22 agosto sono scaduti i termini per presentare le liste dei candidati per le elezioni politiche del 25 settembre. Dentro Forza Italia la definizione degli elenchi ha creato tensioni e malumori. Ecco alcuni dei nomi di chi è dentro

LOMBARDIA e PIEMONTE. In Lombardia Silvio Berlusconi è candidato a Monza all'uninominale del Senato ed è capolista nel collegio 2 e nel collegio 3 del Senato. Sempre al Senato al collegio 1 è candidata Licia Ronzulli come capolista. Tra i nomi c’è anche Marta Fascina, deputata e compagna di Berlusconi: è candidata alla Camera nella circoscrizione Lombardia 1 (che comprende Milano Monza ) al Collegio 1 e, come capolista, al Collegio 2. Berlusconi corre anche per il proporzionale del Senato nelle liste del collegio plurinominale "Piemonte 2"