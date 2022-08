3/16 ©Ansa

VENETO E VALLE D’AOSTA. In Veneto Anna Maria Bernini corre al maggioritario di Padova 3 per il Senato. Flavio Tosi (foto), ex sindaco di Verona, è capolista nel proporzionale alla Camera nella sua città. Pierantonio Zanettin è capolista al Senato nel collegio Veneto 2. Gregorio Fontana è capolista alla Camera nel collegio di Rovigo-Padova. In Valle d’Aosta, per il collegio uninominale della Camera è stata scelta Emily Rini e per i plurinominali del Senato Nicoletta Spelgatti

