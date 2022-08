Conte: "Non credo che Di Battista voglia rientrare nel M5s"

Politica

Elezioni, A come astensionismo e Z come zombie: l’alfabeto elettorale

Il dibattito estivo in vista del voto del 25 settembre spazia fra i temi caldi dell’attualità e i cavalli di battaglia dei partiti come Superbonus e pensioni. Ma non mancano gli attacchi, la legge elettorale, la par condicio e i giovani

La prima campagna elettorale estiva della storia repubblicana sta producendo un dibattito ricco di parole chiave, che spaziano dalle più tradizionali a quelle inedite, passando per altre strettamente legate all’attualità e alla crisi del governo Draghi. In vista del voto del prossimo 25 settembre, ecco l’alfabeto necessario per orientarsi

A COME ASTENSIONISMO - È la "bestia nera" delle elezioni: tutti i partiti non nascondono il loro timore che tanti italiani decidano di non andare alle urne, sostenendo ciascuno che chi non vota avvantaggi l'avversario. Ma anche come AGENDA DRAGHI, rivendicata con sfumature diverse da Matteo Renzi, Carlo Calenda ed Enrico Letta