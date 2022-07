Valentina Vezzali entra in Forza Italia: "Mi candido alle elezioni 2022"

"Lo sport unisce e non divide. Forza Italia si è sempre impegnata, con generosità, per affrontare questo difficile momento, segnato prima dalla pandemia e dopo dalla guerra in Ucraina”. Con queste parole Valentina Vezzali ha annunciato il suo ingresso in Forza Italia che con entusiasmo ha accolto “l'atleta italiana più medagliata, con 6 ori olimpici e 16 ori mondiali”, che “gioca in prima persona la partita per il rilancio del Paese e sceglie Forza Italia come movimento che meglio interpreta i valori propri dello sport: lealtà, linearità, determinazione e passione.