Festa della mamma, come e quando si festeggia nel mondo

In molti Paesi, come avviene in Italia, il giorno designato è la seconda domenica di maggio. Ma non ovunque è così, c'è infatti chi festeggia la mamma ad agosto e chi in pieno inverno, con usanze e tradizioni molto diverse

"Tu non sei un sogno, tu sei vera", così cantava Edoardo Bennato nella celebre canzone 'Viva la mamma', uscita 35 anni fa, nel 1989 che celebrava la classica mamma italiana, la donna anni 50, " a volte un po' severa". A lei sono state dedicate centinaia canzoni, poesie e una festa, che in Italia ricorre la seconda domenica di maggio. Ma nel mondo le tradizioni e le date in cui le mamme vengono celebrate sono diversissime. Dall'Australia alla Francia cambiano i doni, le usanze e i significati associati a questa festività.

Australia Come negli Stati Uniti, il Mother's Day è la seconda domenica di maggio e secondo le cronache nazionali, fu una certa Janet Heyden a iniziare la tradizione di portare regali ai genitori, anche se inizialmente il gesto veniva riservato solo ai cittadini più anziani.

Heyden era infatti rimasta molto colpita dalla solitudine in cui si versavano i pazienti di un ospedale che aveva appena visitato, dove tanti anziani vivevano del tutto abbandonati, senza amici e parenti. La donna iniziò così a raccogliere per loro fiori e piccoli doni e lo fece in occasione Festa della mamma. In alcune città australiane, come Sydney e Melbourne, si tengono anche eventi annuali come la Mother's Day Classic, una corsa o camminata dilettantistica che raccoglie fondi per la ricerca sul cancro al seno.

Serbia In Serbia, invece, la mamma viene festeggiata ogni anno l’8 marzo, data in cui in Italia si festeggia la donna. Il rito è davvero particolare.

Durante questa giornata infatti, la tradizione vuole che i bambini leghino le madre con delle corde ad una sedia e la liberino solo dopo il pagamento di un ‘riscatto' in dolciumi o piccoli doni.

Messico In Messico El Dia de la Madre, "il giorno della madre", è il 10 maggio ed è una festività molto sentita, tanto che i bambini rimangono a casa da scuola per stare con le loro mamme.

Quando i figli crescono poi, è uso comune approfittare di questa giornata per portare le madri fuori a pranzo o a cena, spesso tra le note allegre di gruppi di mariachi che intonano canti tradizionali.

Thailandia In Thailandia la celebrazione della figura materna si lega a filo stretto con la politica e la giornata dedicata alla mamma diventa un'occasione per celebrare le più alte cariche che reggono il Paese. La festa ricorre infatti il 12 agosto, giorno del compleanno della Regina Madre Sirikit ed è usanza organizzare manifestazioni e spettacoli pirotecnici per omaggiare la famiglia reale e tutte le mamme thailandesi, le quali ricevono tradizionali gelsomini bianchi che simboleggiano il candore del loro amore.

Nel Regno Unito la protagonista della festa della mamma è la torta. Le mamme inglesi, infatti, vengono omaggiate con dolci e regali. In particolare, una delle tradizioni culinarie più radicate è quella che prevede la preparazione della Simnel Cake, una torta di frutta con due strati di marzapane, una all'interno e una sopra la torta. La torta viene spesso decorata con 11 o 12 palline di marzapane che rappresentano gli apostoli, escluso Giuda.

vedi anche Mothers' Instinct, il trailer con Anne Hathaway e Jessica Chastain

Francia In Francia, invece, la festività non ha una data fissa. Il motivo è tutto religioso. La Fête des Mères dal 1950, anno dove la giornata divenne ufficiale, cade l'ultima domenica di maggio. Se però tale data cade in concomitanza con la Pentecoste – che per i cristiani rappresenta il ricordo della discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Cristo – allora la giornata scala alla prima domenica di giugno.

In questo giorno le mamme francesi ricevono, fiori, regali, poesie scritte dai figli e spesso consumane ricche colazioni preparate dai familiari. Una tradizione molto simile a quella italiana.