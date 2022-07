Dopo gli sviluppi politici di questi giorni, con la crisi del governo Draghi, la media dei sondaggi fotografa la situazione nel momento della fine dell’attuale esecutivo. Ad oggi, la coalizione di centrodestra parte in vantaggio con il 46,6% dei consensi. FdI è il primo partito in Italia ma il Pd è vicino. In termini di coalizione il centrosinistra è dietro (anche con un'eventuale conferma dell'alleanza con il M5s)