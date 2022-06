Esaminati 19.782 candidati

In questa tornata elettorale, la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie ha esaminato 19.782 nomi: un "numero record di candidati verificati, con un incremento del 65% circa rispetto alla precedente tornata elettorale", ha detto Morra. L'esame delle liste elettorali effettuato dalla Commissione ha riguardato 57 consigli comunali, 4 capoluoghi di regione (Genova, L'Aquila, Catanzaro e Palermo) e 22 capoluoghi di provincia. In 14 regioni. Morra ha ringraziato per "la straordinaria collaborazione i Tribunali, le Corti d'appello e le Procure per il lavoro fornito", elogiando in particolare "i consulenti e gli archivisti della Commissione, cui va un ringraziamento speciale per come hanno lavorato dimostrando abnegazione e senso del dovere assolutamente encomiabili". “Ci saremmo aspettati ben più collaborazione dai partiti”, ha detto ancora Morra, spiegando che “non hanno facilitato queste verifiche, in quanto avrebbero potuto inviare prima gli elenchi dei candidati e darci il tempo utile per fare le verifiche in tempi ragionevoli”.