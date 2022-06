Questa domenica i cittadini di oltre 900 comuni italiani saranno chiamati a votare per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23. Nello stesso giorno, gli italiani sono chiamati anche a decidere sui cinque quesiti referendari sulla giustizia. Per l'occasione, in programma uno speciale di Sky TG24 ascolta articolo Condividi

Si avvia alle sue battute finali la campagna elettorale per il voto del 12 giugno. Questa domenica i cittadini di oltre 900 comuni italiani saranno chiamati a votare per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23. Nello stesso giorno, gli italiani sono chiamati anche al voto per decidere sui cinque quesiti referendari sulla giustizia. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci è stato fissato per domenica 26 giugno (LO SPECIALE DI SKY TG24 SULL'ELECTION DAY).

Prove di tregua Salvini-Meloni, abbraccio a Verona approfondimento Elezioni comunali 2022, le curiosità su liste e candidati. FOTO Intanto, sono in corso prove di tregua Lega-FdI. A Verona, Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono apparsi insieme sul palco per sostenere il bis di Federico Sboarina che nella città si gioca il derby del centrodestra con Flavio Tosi, espulso dalla Lega e ora sostenuto da Forza Italia. Il leader della Lega e quella di FdI si sono abbracciati. Poi, con lo stesso Sboarina e con il presidente veneto, Luca Zaia, i due si sono fatti fotografare insieme.

Il 'campo largo' di Pd e M5s approfondimento Elezioni comunali 2022: come e quando votare Nel mentre, non mancano diffidenze e rivalità nel centrosinistra che minacciano quel 'campo largo' che è il miraggio di Pd e 5 Stelle. Un approdo su cui ha scommesso il segretario dem Enrico Letta: "Scelgo un Pd che non impone la sua opzione e che fa la scelta giusta, da fratello maggiore per allargare la coalizione e rendere tutti protagonisti". Sull'intesa Giuseppe Conte non si è espresso troppo e nel Movimento i dubbi restano. Occhi puntati su Palermo, dove l'asse tra Dem e 5S si è saldato attorno a Franco Miceli, il candidato sindaco comune convinto che la città può diventare un "laboratorio politico per il Paese".

Gli schieramenti rispetto ai quesiti dei referendum approfondimento Referendum, le posizioni dei partiti: chi vota sì e chi vota no Sul fronte del referendum -promosso da Lega e Radicali- saranno 5 i quesiti: affrontano i temi della riforma del Csm, l'equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere tra giudici e pm, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l'abolizione della legge Severino. I partiti sono in ordine sparso. Il Carroccio, insieme a Forza Italia, Azione e Italia viva, è apertamente favorevole a tutti e cinque i referendum. Posizione più articolata, invece, per Fratelli d’Italia, favorevole solo ad alcuni aspetti. Nel centrosinistra il Partito democratico opta per la libertà di voto, ma Letta avverte: questi referendum "aprirebbero più problemi di quanti ne risolverebbero". Contrario il M5s.